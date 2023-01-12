Молдавский депутат: Разрабатываются планы сотрудничества с Азербайджаном в энергетике, сельском хозяйстве, строительстве

"С Азербайджаном разрабатываются планы сотрудничества в энергетической сфере, в сфере сельского хозяйства, строительстве".

"С Азербайджаном разрабатываются планы сотрудничества в энергетической сфере, в сфере сельского хозяйства, строительстве".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат молдавского парламента Виталий Жакот.

По его словам в последние годы между Молдовой и Азербайджаном наблюдается бурное развитие отношений.

"Это произошло в основном благодаря тому, что к власти пришла проевропейская партия "Действие и Солидарность", а пост президента страны занимает основатель данной партии Майа Санду. Одним из приоритетов данной политпартии является вывод Молдовы из международной изоляции, в которой она оказалась по вине предыдущих представителей власти.

Депутат с сожалением отметил, что война в Украине внесла коррективы в дорожную карту, которая совместно разрабатывалась Азербайджаном и Молдовой: "Были аннулированы или отложены важные мероприятия как на уровне правительственных органов, так и на уровне экономических агентов в различных сферах. Но несмотря ни на какие трудности, обеими сторонами предпринимаются усилия по возобновлению контактов на всех уровнях. Уже прошли встречи на парламентской платформе (визит в нашу страну вице-спикера Азербайджанского парламента), встречи на уровне правительства, молодежных организаций, образовательных учреждений, и, естественно, бизнес-структур. Активно ведут себя диаспоры, особенно многочисленная азербайджанская диаспора в Молдове. И это только начало. Эти контакты будут усиливаться, будут затрагиваться новые сферы взаимодействия для взаимовыгодных проектов. Этому, в частности, способствуют усилия предпринимаемые в Молдове послом Азербайджана Гудси Османовым.

Естественно планируются новые контакты, разрабатываются планы сотрудничества в энергетической сфере, в сфере сельского хозяйства, строительстве, других сферах экономического сотрудничества. Также активно рассматривается сотрудничество в области культуры, образования, безопасности. С назначением нового посла Молдовы в Азербайджане налаживаются связи во многих областях, которые до сих пор стагнировали".