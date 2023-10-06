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Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности

Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для безопасности региона Ближнего Востока.
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 17:07
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности

Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для безопасности региона Ближнего Востока.

Об этом Report заявил доктор философии по политическим наукам, эксперт по межнациональным религиозным отношениям Моисей Беккер.

По его словам, Израиль страна, которая обладает высокими инновационными технологиями, особенно в области вооружения. "В свою очередь, Израиль понимает стратегическое значение Азербайджана как страны, которая является ведущим государством Южного Кавказа", - заметил М.Беккер.

Политолог отметил, что нет ничего удивительного в том, что отношения между двумя странами продолжают развиваться и расширяться, в том числе и в военной сфере.

"Я думаю, что эта дружба будет продолжаться и в дальнейшем, поскольку она выгодна обеим странам", - отметил он.

Причем, контакты на уровне простых людей - граждан Израиля и Азербайджана также способствуют этому. По словам эксперта, число израильских туристов, прибывающих в Баку, увеличивается с невероятной скоростью.

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Версия на азербайджанском языке Moses Bekker: “Azərbaycan və İsrail arasında hərbi əməkdaşlıq regional təhlükəsizlik üçün vacibdir”
Версия на английском языке Moses Becker: Azerbaijan-Israel military co-op important for regional security

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