​Могерини призвала Иран соблюдать условия ядерной сделки

Мы призываем Иран соблюдать условия ядерной сделки.

Как сообщает специальный корреспондент Report, об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы настоятельно призываем Иран продолжать выполнять свои обязательства в соответствии с СВПД", - заявила Могерини, отметив, что Евросоюз полностью привержен соблюдать свою часть сделки.

Она отметила, что обсудила данный вопрос с находящимся сегодня с визитом в Брюсселе госсекретарем США Майком Помпео.

Ранее власти Ирана возложили на США ответственность за то, что решили снять с себя часть обязательств в рамках ядерной сделки.