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Министр обороны Израиля сегодня прибудет в Азербайджан

Министр обороны Израиля сегодня прибудет в Азербайджан Министр обороны Израиля Йоав Галлант сегодня прибудет с официальным визитом в Баку.
Внешняя политика
12 июля 2023 г. 09:51
Министр обороны Израиля сегодня прибудет в Азербайджан

Министр обороны Израиля Йоав Галант сегодня прибудет с официальным визитом в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Израиля.

В ходе визита, который продлится до 14 июля, Галант проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром обороны Закиром Гасановым, начальником Государственной пограничной службы Эльчином Гулиевым и другими официальными лицами.

"Целью визита в Азербайджан является укрепление стратегических отношений, политического сотрудничества и расширение связей в сфере безопасности и технологий между двумя странами. Ожидается, что в ходе встреч министр обороны обсудит со своими коллегами пути укрепления региональной стабильности", - говорится в сообщении Минобороны Израиля.

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Версия на английском языке Israeli defense minister to arrive in Azerbaijan today
Версия на азербайджанском языке İsrailin müdafiə naziri bu gün Bakıya gəlir

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