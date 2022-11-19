Микаил Джаббаров: Открытие посольства Азербайджана в Израиле расширит наше сотрудничество

Открытие посольства Азербайджана в Израиле расширит сотрудничество между странами.
Как сообщает Report, об этом министр экономики, сопредседатель совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Израиля Микаил Джаббаров заявил, комментируя решение Милли Меджлиса об открытии посольства в этой стране.
"Как сопредседатель Совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль, считаю, что открытие посольства Азербайджана в Израиле внесет важный вклад в деятельность по расширению сотрудничества между нашими странами, развитию экономических и торговых связей и дальнейшему укреплению нашего партнерства", написал министр на своей странице в Twitter:
As co-chairman of the Joint Commission between the Government of the Republic of Azerbaijan and the Government of the State of Israel, I believe that the establishment of the Embassy of Azerbaijan in Israel will make an important contribution 1/2 https://t.co/PJsSSKVxcP