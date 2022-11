Микаил Джаббаров: Открытие посольства Азербайджана в Израиле расширит наше сотрудничество

Открытие посольства Азербайджана в Израиле расширит сотрудничество между странами.

Как сообщает Report, об этом министр экономики, сопредседатель совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Израиля Микаил Джаббаров заявил, комментируя решение Милли Меджлиса об открытии посольства в этой стране.

"Как сопредседатель Совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль, считаю, что открытие посольства Азербайджана в Израиле внесет важный вклад в деятельность по расширению сотрудничества между нашими странами, развитию экономических и торговых связей и дальнейшему укреплению нашего партнерства", написал министр на своей странице в Twitter: