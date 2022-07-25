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Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем

Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем Украина продолжит делать всё возможное, чтобы украинское зерно достигло всех, кто сегодня в нём нуждается.
Внешняя политика
25 июля 2022 г. 17:09
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем

Украина продолжит делать все возможное, чтобы украинское зерно достигло всех, кто сегодня в нем нуждается.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Украина продолжит выполнять взятые на себя обязательства перед Турцией и ООН и делать все возможное, чтобы украинское зерно достигло всех, кто сегодня в нем нуждается. Мы прекрасно понимаем все риски. Но для нас ситуация принципиально не меняется – мы не собираемся пускать в свои территориальные воды российские корабли и, в случае необходимости, будем применять силу. А безопасность погрузки зерна на корабли третьих стран и безопасность вывоза зерна взяли на себя Турция и ООН", - отметил он.

Комментируя обстрел Россией порта Одессы спустя сутки после подписания в Стамбуле соглашения об экспорте зерна, Михаил Подоляк отметил, что Турции и ООН придется по своим каналам объяснить России, почему мир сильно удивлен их столь циничным поведением: "Сегодня мы боремся за независимость, но чувствуем большую ответственность перед африканским и ближневосточным миром. Украина как никто знает, что такое искусственный голодомор, и не даст повторить его в любой точке земного шара".

По его словам, Украина прекрасно понимает все риски, которые возникают на глобальных продовольственных рынках из-за дефицита зерновых.

"Если Украина готова выполнять все свои обязательства перед международными партнерами, то Россия наоборот спровоцировала кризис и использовала его в своих целях, создавая дополнительные нестабильности в разных регионах. И продолжает это делать. Понимая реальные мотивы РФ по блокаде акватории Черного моря, мы никогда не имели иллюзий касательно реальной цены обещаний представителей Российской Федерации. Россия всегда говорит одно, а делает другое, часто преднамеренно идя на провокации. Поэтому Украина и не подписывала никаких документов с Россией в Стамбуле. Это важно подчеркнуть – никаких прямых договоренностей у нас нет. У нас прямые договора только с Турцией и ООН, и касаются они именно перевалки и транспортировки украинского зерна. Россия параллельно с нами взяла на себя зеркальные обязательства с так называемыми "дополнениями в части безопасности". Среди них, в том числе, гарантии безопасности транспортным маршрутам и местам зерновой перевалки в трех портах Украины, а также отказ наносить удары по нашей портовой инфраструктуре", - заявил Подоляк.

Советник главы офиса президента Украины отметил, что нарушив договор на следующий день после подписания, Москва ударила не по Украине, а, прежде всего, по сторонам-посредникам: "Это, на мой взгляд, безусловный удар по репутации Турции и ООН, потому что именно они гарантировали выполнение Россией определенных условий транспортировки".

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Версия на азербайджанском языке Podolyak: “Ukrayna öz taxılının ehtiyacı olan ölkələrə çatdırılması üçün əlindən gələni edəcək” - EKSKLÜZİV
Версия на английском языке Podolyak: Ukraine does its best to ensure that its grain reaches those who need it

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