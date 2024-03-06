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Председатель правительства РФ посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов

Председатель правительства РФ посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным посетила в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного неза
Внешняя политика
6 марта 2024 г. 11:40
Председатель правительства РФ посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным посетила в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, делегация почтила память общенационального лидера и возложила венок к его могиле.

Также с уважением была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

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Находящийся с визитом в Азербайджане председатель правительства РФ Михаил Мишустин также посетил Аллею шехидов, где возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Гость был проинформирован об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству.

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Версия на английском языке ФотоMikhail Mishustin visits Alley of Honor and Alley of Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоMixail Mişustin Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib - YENİLƏNİB

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