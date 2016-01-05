МИД Азербайджана: Закрытие посольств не является предметом дискуссий

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Представление информации о закрытии дипломатических представительств в Азербайджане необъективно и несерьезно.

Об этом на запрос Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В целом, распространение подобной непроверенной информации может повредить дипломатическим отношениям, которые Азербайджан на протяжении долгих лет строил с другими государствами. В системе министерства иностранных дел, так же как и в других государственных структурах, рассматривается оптимизация работы и экономия расходов", - отметил Х.Гаджиев.

Относительно диппредставительств Х.Гаджиев заявил, что окончательное решение пока не принято: "Принятие решений в связи с этим требует строгого и четкого рассмотрения, включая взаимные и политические подходы в дипломатических отношениях. В настоящее время данный вопрос рассматривается правительством. Закрытие посольств не является предметом дискуссий. В целях сокращения расходов и рационализации работы рассматриваются вопросы адаптации деятельности дипломатических представительств реальному положению или сокращения штатных единиц. Что касается почетных консульств, всякий, кто разбирается в иностранной политике и дипломатии, знает, что почетные консульства сами покрывают свои расходы и из государственного бюджета для их содержания никакие средства не выделяются. Просим средства массовой информации обращаться в министерство иностранных дел прежде, чем публиковать подобные неточные и непроверенные новости".