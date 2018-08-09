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    МИД: Выясняется, есть ли среди погибших или раненых в результате землетрясения в Индонезии граждане Азербайджана

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ "9 августа на индонезийском острове Ломбок вновь произошло землетрясение. Посольство Азербайджана в Индонезии постоянно поддерживает связь с соответствующими структурами этой страны, чтобы выяснить, есть ли среди погибших или раненых в результате повторного землетрясения граждане Азербайджана". 

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

    По его словам, граждан Азербайджанской Республики среди погибших и раненых в результате произошедшего 6 августа землетрясения не зарегистрировано: 

    "Находящимся в зоне землетрясения иностранным гражданам госструктурами Индонезии оказывается соответствующая помощь и поддержка. 

    Находящиеся на данный момент в зоне землетрясения азербайджанские туристы и граждане нашей страны, уехавшие туда с той ли иной целью, которым необходима специальная помощь, могут связаться с посольством Азербайджана в Индонезии по горячей линии +62 812 89796665 (Насибов Руслан). 

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