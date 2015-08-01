​МИД: В захваченном террористами ПКК в Турции автобусе среди граждан Азербайджана нет убитых и раненых

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В захваченном террористами ПКК в Турции автобусе, который направлялся из Турции в Нахчыван, среди пассажиров, в том числе граждан Азербайджана, нет убитых и раненых.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

По его словам, согласно информации правоохранительных органов Турции, событие произошло в районе Кагызман между Игдыром и Карсом: "Количество азербайджанских граждан уточняется сотрудниками посольства Азербайджана в Турции и Генерального консульства в Карсе совместно с правоохранительными органами Турции".

Х.Гаджиев отмечает, что посольство Азербайджана в Турции и Генеральное консульство в Карсе держат вопрос в центре внимания. Отмечено, что ставшие свидетелями события граждане Азербайджана по консульским вопросам могут позвонить на оперативно созданную при Генеральном консульстве в Карсе горячую линию +9005380383870 и +904742231361.