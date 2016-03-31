МИД: Установлена личность убитой в Сомали гражданки Азербайджана

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Установлено имя гражданки Азербайджана, погибшей в результате нападения на автомобиль в столице Сомали Могадишо. Как заявили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, по данным министерства иностранных дел Турции, в результате нападения на автомобиль погибла гражданка Азербайджана Камалия Исмаилова.

Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

Вечером 30 марта в столице Сомали Могадишо было совершено нападение на автомобиль, который перевозил граждан Турции. В результате нападения погибли граждане Турции, Азербайджана и Сомали. Несколько человек получили ранения.