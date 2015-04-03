МИД России: Из Йемена в Москву эвакуированы 6 граждан Азербайджана

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В ночь на 3 апреля из Йемена в Москву российскими спецрейсами эвакуированы 6 граждан Азербайджана. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел России.

Согласно сообщению, в общей сложности российскими спецрейсами из Йемена в Москву эвакуировано 311 человек, из них граждан России – 152, Узбекистана – 47, Белоруссии – 16, Украины – 8, Азербайджана – 6, Киргизии – 4, Молдавии – 4. Также из Саны были вывезены граждане некоторых других государств, высказавшие пожелание покинуть Йеменскую Республику.

Эвакуационные мероприятия по вывозу россиян и граждан СНГ будут продолжены российской стороной 4 апреля.