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МИД: РФ продолжает работу по содействию нормализации отношений между Баку и Ереваном

МИД: РФ продолжает работу по содействию нормализации отношений между Баку и Ереваном Россия продолжает работу по содействию нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Внешняя политика
24 ноября 2022 г. 15:57
МИД: РФ продолжает работу по содействию нормализации отношений между Баку и Ереваном
Мария Захарова

Россия продолжает работу по содействию нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге.

"Спецпредставитель МИД РФ по вопросам содействия нормализации армяно-азербайджанских отношений Игорь Ховаев в эти дни находится в Баку. В ходе данных контактов обсуждается и вопрос мирного договора", - отметила она.

Захарова напомнила, что 14 ноября Ховаев находился в Ереване, где провел серию консультаций с политическим руководством Армении.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Rusiya Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması üzərində işləməyə davam edəcək"

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