МИД: РФ продолжает работу по содействию нормализации отношений между Баку и Ереваном

Россия продолжает работу по содействию нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Россия продолжает работу по содействию нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге.

"Спецпредставитель МИД РФ по вопросам содействия нормализации армяно-азербайджанских отношений Игорь Ховаев в эти дни находится в Баку. В ходе данных контактов обсуждается и вопрос мирного договора", - отметила она.

Захарова напомнила, что 14 ноября Ховаев находился в Ереване, где провел серию консультаций с политическим руководством Армении.