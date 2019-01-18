 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД РФ: Мы стремимся развивать отношения с Азербайджаном, избегая ненужных нервозностей, связанных с надуманными предлогами - ЭКСКЛЮЗИВ

    Москва. 18 января. REPORT.AZ/ "Мы стремимся развивать отношения с Азербайджаном по всем направлениям". Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

    "Мы стремимся развивать отношения с Азербайджаном по всем направлениям, избегать ненужных нервозностей, особенно, когда они связаны с надуманными предлогами, добиваться решения сложных и менее сложных проблем. Это все нам по силам. Мы хорошо понимаем друг друга. У нас – и в Баку и в Москве – хорошо развита интуиция. Мы соседи, мы стратегические партнеры и должны подходить к решению всех вопросов исходя из этого", - отметил политик.

    Ранее МИД Азербайджана отреагировал на заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой

    Игбал Рустамов

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi