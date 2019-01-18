МИД РФ: Мы стремимся развивать отношения с Азербайджаном, избегая ненужных нервозностей, связанных с надуманными предлогами - ЭКСКЛЮЗИВ

Москва. 18 января. REPORT.AZ/ "Мы стремимся развивать отношения с Азербайджаном по всем направлениям". Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Мы стремимся развивать отношения с Азербайджаном по всем направлениям, избегать ненужных нервозностей, особенно, когда они связаны с надуманными предлогами, добиваться решения сложных и менее сложных проблем. Это все нам по силам. Мы хорошо понимаем друг друга. У нас – и в Баку и в Москве – хорошо развита интуиция. Мы соседи, мы стратегические партнеры и должны подходить к решению всех вопросов исходя из этого", - отметил политик.

Ранее МИД Азербайджана отреагировал на заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Игбал Рустамов