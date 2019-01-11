МИД Азербайджана отреагировал на заявления Марии Захаровой

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Российской Федерации прекрасно осведомлено, что на протяжении многих лет Армения проводит политику агрессии против Азербайджана, в результате которой были оккупированы Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих к нему административных районов, более одного миллиона человек подверглись этнической чистке и стали беженцами и вынужденными переселенцами. В результате Ходжалинского геноцида, совершенного вооруженными силами Армении 26 февраля 1992 года, 613 гражданских лиц, включая малолетних детей, женщин и пожилых людей, были зверски убиты. В четырёх резолюциях Совета Безопасности ООН 1993 года (№ 822, 853, 874 и 884) отражено требование немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения насильственно изгнанных с этих территорий лиц к их родным очагам. Российская Федерация в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН проголосовала за принятие этих резолюций. Однако, на протяжении свыше 25 лет требования этих резолюций не выполняются и азербайджанские земли продолжают находиться под оккупацией.

Как передает Report, об этом сказала руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева, комментируя высказывание официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой о недопуске граждан РФ армянского происхождения на территорию Азербайджанской Республики

Она сказала, что Азербайджан известен во всем мире как центр мультикультурализма. Азербайджан, в отличие от Армении – многонациональное государство. Представители многих народов, в том числе и армянского, совместно проживают в условиях мира и согласия в Азербайджанской Республике. В настоящее время в нашей стране проживает более 30 000 граждан Азербайджана армянского происхождения. В то время как Армения является моноэтническим государством.

Усилия и деятельность Азербайджана в этом направлении всегда высоко оценивались со стороны России в рамках многочисленных двухсторонних встреч на уровне глав государств. В то время, когда в Армении применяются ограничения детям армянского происхождения на получения образования в русскоязычных школах, в Азербайджане существует более 340 русскоязычных учебных заведений. В Армении же такие школы можно пересчитать по пальцам

Азербайджан всегда открыт для граждан России. Только лишь в 2018 году 880 тысяч российских граждан посетили нашу страну, и с их стороны не поступало жалоб по затрагиваемому вопросу. Подавляющее большинство граждан России остались довольны своим визитом и выразили благодарность за гостеприимство. Хотелось бы отметить, что среди посещавших были и граждане России армянского происхождения. В то же время не только граждане России армянского происхождения, а также граждане Армении участвовали в международных мероприятиях, спортивных соревнованиях и культурных событиях, проводимых в Азербайджане, и у них не было никаких проблем.

К сожалению, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации не впервые выступает с заявлениями, противоречащими духу двусторонних стратегических отношений. На фоне развития азербайджано-российских связей данное заявление и попытки раздуть какой-то частный случай, вырвав его из общего контекста, являются очередным проявлением обозначенной нами общей тенденции. По-видимому, возникновение в последнее время серьезных проблем в армяно-российских отношениях и, напротив, успешное развитие азербайджано-российских отношений (только в минувшем году президенты двух стран встречались 6 раз) всерьез беспокоит отдельных лиц в МИД России. Представитель МИД России заявила, что "азербайджанская сторона пообещала, что эта ситуация будет исправлена". Мы решительно опровергаем это. Азербайджано-российские отношения основаны на равноправии, и выражение «исправят ситуацию» противоречит сути равноправных двусторонних отношений

Убеждены, что очередное провокационное и антиазербайджанское заявление официального представителя МИД России не окажет негативного влияния на связи между Азербайджаном и Россией. Азербайджано-российские отношения определяются не внешнеполитическими ведомствами, а президентами Азербайджана и России, и обе стороны весьма заинтересованы в развитии этих отношений и прилагают усилия в этом направлении.