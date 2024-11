МИД поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии в Гаракенде

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в связи с 33-й годовщиной трагедии близ села Гаракенд Ходжавендского района.

Как сообщает Report, публикация размещена на странице ведомства в соцсети "X":

"Прошло 33 года со дня трагедии близ села Гаракенд Ходжавендского района Азербайджана. 20 ноября 1991 года гражданский вертолет, на борту которого находились 22 высокопоставленных азербайджанских государственных деятеля, журналисты и члены миротворческой миссии, был сбит вооруженными силами Армении в небе над селом Гаракенд", - говорится в публикации.