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МИД поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии в Гаракенде

МИД поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии в Гаракенде Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в связи с 33-й годовщиной трагедии близ села Гаракенд Ходжавендского района.
Внешняя политика
20 ноября 2024 г. 16:26
МИД поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии в Гаракенде

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в связи с 33-й годовщиной трагедии близ села Гаракенд Ходжавендского района.

Как сообщает Report, публикация размещена на странице ведомства в соцсети "X":

"Прошло 33 года со дня трагедии близ села Гаракенд Ходжавендского района Азербайджана. 20 ноября 1991 года гражданский вертолет, на борту которого находились 22 высокопоставленных азербайджанских государственных деятеля, журналисты и члены миротворческой миссии, был сбит вооруженными силами Армении в небе над селом Гаракенд", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Foreign Ministry of Azerbaijan shared post about Garakand tragedy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Qarakənd faciəsi ilə bağlı paylaşım edib

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