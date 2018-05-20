МИД: Министр иностранных дел Армении поощряет провокации и напряжение ситуации

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Министерство Иностранных дел Азербайджана выразило отношение к гибели военнослужащего на фронте.
Как передает Report, глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев обвинил Армению в продолжении оккупационной политики:
"Как сообщило ранее Министерство обороны, в результате провокации вооруженных сил Армении на армяно-азербайджанской границе в Нахчыване погиб военнослужащий вооруженных сил Азербайджана. С глубокой скорбью выражаем свои соболезнования семье погибшего военнослужащего.
Вместо встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для урегулирования конфликта министр иностранных дел Армении посетил оккупированные территории Азербайджана и Нахчыванский участок азербайджано-армянской государственной границы, тем самым поощряя рост напряженности и подобные провокации.
Мы однозначно заявляем, что ответственность за сложившую ситуацию несет Армения".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook