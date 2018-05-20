МИД: Министр иностранных дел Армении поощряет провокации и напряжение ситуации

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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Министерство Иностранных дел Азербайджана выразило отношение к гибели военнослужащего на фронте.

Как передает Report, глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев обвинил Армению в продолжении оккупационной политики:

"Как сообщило ранее Министерство обороны, в результате провокации вооруженных сил Армении на армяно-азербайджанской границе в Нахчыване погиб военнослужащий вооруженных сил Азербайджана. С глубокой скорбью выражаем свои соболезнования семье погибшего военнослужащего.

Вместо встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для урегулирования конфликта министр иностранных дел Армении посетил оккупированные территории Азербайджана и Нахчыванский участок азербайджано-армянской государственной границы, тем самым поощряя рост напряженности и подобные провокации.

Мы однозначно заявляем, что ответственность за сложившую ситуацию несет Армения".