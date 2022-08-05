МИД Казахстана осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

Министерство иностранных дел Казахстана осудило нападение на посольство Азербайджана в Лондоне.
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"В связи с имевшим место 4 августа сего года нападением экстремистов на Посольство Азербайджанской Республики в Лондоне считаем неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их персонала", - говорится в документе.
Подчеркивается, что подобные акты нарушения основ и норм международного права подлежат всеобщему осуждению и требуют тщательного расследования с целью привлечения к ответственности их организаторов.
"Уверены в стойкости азербайджанского народа и выражаем готовность оказать всемерную поддержку в трудных для братского государства ситуациях", - заявили в МИД Казахстана.