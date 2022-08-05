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МИД Казахстана осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

МИД Казахстана осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне Министерство иностранных дел Казахстана осудило нападение на посольство Азербайджана в Лондоне.
Внешняя политика
5 августа 2022 г. 23:37
МИД Казахстана осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

Министерство иностранных дел Казахстана осудило нападение на посольство Азербайджана в Лондоне.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"В связи с имевшим место 4 августа сего года нападением экстремистов на Посольство Азербайджанской Республики в Лондоне считаем неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их персонала", - говорится в документе.

Подчеркивается, что подобные акты нарушения основ и норм международного права подлежат всеобщему осуждению и требуют тщательного расследования с целью привлечения к ответственности их организаторов.

"Уверены в стойкости азербайджанского народа и выражаем готовность оказать всемерную поддержку в трудных для братского государства ситуациях", - заявили в МИД Казахстана.

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