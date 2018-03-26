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    МИД: Граждан Азербайджана среди погибших и раненых при пожаре в ТЦ в России нет - ОБНОВЛЕНО

    © Report.az

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Согласно предварительной информации, предоставленной посольству Азербайджана  в России МЧС РФ по  Кемеровской области, среди погибших и раненых при пожаре в торговом центре граждан Азербайджана не было. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

    *** 11:12

    Выясняется наличие граждан Азербайджана среди погибших и раненых при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в российском  Кемерово. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

    "Посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации и Центр по урегулированию кризисов в МЧС находятся в контакте с соответствующими органами Российской Федерации. СМИ будут оповещены в случае, если появится дополнительная информация", - заявил  Х. Гаджиев.

    Напомним, число погибших в результате сильного пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово достигло 53, более 43 человек были госпитализированы , а 27 числятся пропавшими без вести.

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