​МИД Беларуси: Задержанному в метро Баку белорусу обвинение пока не предъявлено

Баку. 27 Марта. REPORT.AZ/ Задержанному 25 марта в метро Баку белорусу обвинение пока не предъявлено. Посольство Беларуси в Азербайджане плотно занимается этим случаем.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Он отметил, что азербайджанская сторона повела себя максимально корректно: посольство было оперативно проинформировано о задержании гражданина Беларуси. Также был обеспечен доступ работников посольства к задержанному, ему были незамедлительно предоставлены услуги переводчика и адвоката.

«Обвинение задержанному пока не предъявлено. Тот факт, что азербайджанская сторона оперативно проинформировало наше посольство, позволило нам предпринять ряд необходимых действий», — подчеркнул Дмитрий Мирончик.

Как оказалось, задержанный в метрополитене Баку гражданин Беларуси неоднократно привлекался к ответственности на родине — в частности, за нанесение граффити на стены жилых зданий, на подвижном составе железнодорожного транспорта и т.д.

«Посольство намерено и далее тщательно заниматься этим случаем и продолжит работать в тесном контакте с азербайджанской стороной», — рассказали в МИД.

Напомним, 25 марта в метрополитене Баку был задержан гражданин Беларуси, который пытался перепилить специальным инструментом железные решетки, чтобы через вентиляционную систему Бакметрополитена проникнуть на этот объект. Белорус сообщил, что он хотел проникнуть в тоннель метро и разрисовать стены граффити.

На месте происшествия были изъяты специальные дверные ключи, используемые в метро, перчатки, фонарь, две веревки различной длины, 10 баллонов с краской, 12 распылителей для краски, фотоаппарат марки Nikon, видеокамера марки Sony. В ходе досмотра у белоруса были обнаружены фотографии, сделанные на станциях метро и в депо Тбилиси и Еревана, схемы этих объектов и Бакинского метрополитена, мобильный телефон и деньги.