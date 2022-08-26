МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с многочисленными жертвами в результате наводнений в этой стране.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с многочисленными жертвами в результате наводнений в этой стране.

Об этом передает Report со ссылкой на официальную страницу в Twitter внешнеполитического ведомства.

"Глубоко опечалены известиями о наводнениях в братском Пакистане. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем исцеления всем пострадавшим. Выражаем солидарность с народом и правительством братской Исламской Республики Пакистан", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным, число погибших в результате проливных дождей в Пакистане превысило 900 человек, в том числе более 500 детей и женщин. Помимо этого, пострадали 1 343 человека. По данным местных СМИ, в целом стихийное бедствие затронуло около 33 миллиона человек.