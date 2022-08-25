Число жертв муссонных дождей в Пакистане превысило 900 человек

Число погибших в результате проливных дождей с 14 июня в Пакистане возросло до 903 человек.

Число погибших в результате проливных дождей с 14 июня в Пакистане возросло до 903 человек.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал министр по изменению климата Шери Рехман.

Среди погибших, по информации министра, 326 детей и 191 женщина.

Рехман отметил, что тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии. Он назвал ситуацию в стране "гуманитарным кризисом".

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал жителей оказать поддержку пострадавшим от наводнения гражданам.

По словам Шарифа, правительство нуждается в сотни миллиардах рупий для оказания помощи и организации реабилитационных работ.

Муссонные дожди проходят по Южной Азии в июне-сентябре, ежегодно становясь причиной стихийных бедствий и катастроф.