Число жертв муссонных дождей в Пакистане превысило 900 человек

Число погибших в результате проливных дождей с 14 июня в Пакистане возросло до 903 человек.
Как сообщает Report, об этом в Twitter написал министр по изменению климата Шери Рехман.
Среди погибших, по информации министра, 326 детей и 191 женщина.
Рехман отметил, что тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии. Он назвал ситуацию в стране "гуманитарным кризисом".
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал жителей оказать поддержку пострадавшим от наводнения гражданам.
По словам Шарифа, правительство нуждается в сотни миллиардах рупий для оказания помощи и организации реабилитационных работ.
Муссонные дожди проходят по Южной Азии в июне-сентябре, ежегодно становясь причиной стихийных бедствий и катастроф.