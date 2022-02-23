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МИД Азербайджана об искаженной публикации на странице внешнеполитического ведомства РФ

МИД Азербайджана об искаженной публикации на странице внешнеполитического ведомства РФ "Вызывает удивление и сожаление факт публикации на официальной странице социальной сети МИДа Российский Федерации искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азер
Внешняя политика
23 февраля 2022 г. 09:41
МИД Азербайджана об искаженной публикации на странице внешнеполитического ведомства РФ

"Вызывает удивление и сожаление факт публикации на официальной странице в социальной сети МИДа Российский Федерации искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана по поводу искаженной публикации о Туркменчайском соглашении на официальной странице МИД Российской Федерации.

"Следует особо подчеркнуть что выражение "Восточная Армения" никоим образом не упоминается в тексте вышеупомянутого соглашения и, разумеется, данный факт хорошо известен Департаменту исторических документов МИД России.

Считаем необходимым устранение допущенного искажения и ожидаем соответствующего исправления указанной недостоверной информации на официальной странице социальной сети МИДа России" - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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Версия на английском языке Official Baku comments on distorted information over Turkmenchay Treaty shared by Russian MFA
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Rusiya XİN Türkmənçay müqaviləsi ilə bağlı məlumatı təhrif edib"

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