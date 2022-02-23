МИД Азербайджана об искаженной публикации на странице внешнеполитического ведомства РФ

"Вызывает удивление и сожаление факт публикации на официальной странице социальной сети МИДа Российский Федерации искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азер

"Вызывает удивление и сожаление факт публикации на официальной странице в социальной сети МИДа Российский Федерации искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана по поводу искаженной публикации о Туркменчайском соглашении на официальной странице МИД Российской Федерации.

"Следует особо подчеркнуть что выражение "Восточная Армения" никоим образом не упоминается в тексте вышеупомянутого соглашения и, разумеется, данный факт хорошо известен Департаменту исторических документов МИД России.

Считаем необходимым устранение допущенного искажения и ожидаем соответствующего исправления указанной недостоверной информации на официальной странице социальной сети МИДа России" - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.