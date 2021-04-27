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МИД Азербайджана и Румынии провели политические консультации

МИД Азербайджана и Румынии провели политические консультации 27 апреля 2021 года в формате видеоконференции состоялись девятые по счету политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Румынии
Внешняя политика
27 апреля 2021 г. 21:54
МИД Азербайджана и Румынии провели политические консультации

27 апреля 2021 года в формате видеоконференции состоялись девятые по счету политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Румынии.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, на политических консультациях с участием заместителя министра иностранных дел Азербайджана и государственного секретаря МИД Румынии обсуждались вопросы двусторонних и многосторонних отношений.

Стороны обменялись мнениями по текущему состоянию двусторонних отношений между Азербайджаном и Румынией и вопросам повестки дня сотрудничества, безопасности и развития в регионе Южного Кавказа, а также сотрудничества в рамках международных организаций и других региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

В ходе консультаций была отмечена важность взаимных визитов на высоком уровне между двумя странами, а также расширения межпарламентских связей.

Также достигнута договоренность о проведении очередных политических консультаций между двумя странами в формате встречи с участием делегаций с обеих сторон в зависимости от ситуации с пандемией COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rumıniya XİN arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirildi

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