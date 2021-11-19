О нас
Report Georgia
Аудио новости

Международное сообщество в очередной раз поддержало инициативу президента Азербайджана

Международное сообщество в очередной раз поддержало инициативу президента Азербайджана "Азербайджан входит в число ведущих стран мира в борьбе с пандемией коронавируса. Под руководством президента Ильхама Алиева наше государство осуществляет важные меры по охране здоровья своих граждан. С начала пандемии были приняты системные превентивные
Внешняя политика
19 ноября 2021 г. 15:46
Международное сообщество в очередной раз поддержало инициативу президента Азербайджана
0 : 00
0 : 00

"Азербайджан входит в число ведущих стран мира в борьбе с пандемией коронавируса. Под руководством президента Ильхама Алиева наше государство осуществляет важные меры по охране здоровья своих граждан. С начала пандемии были приняты системные превентивные меры, реализованы важные программы и проекты, направленные не только на охрану здоровья населения, но и на усиление его социальной защиты”.

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса, член правления Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Джавид Османов.

Report/ Firi Salim
Report/ Firi Salim

"Наша страна внесла весомый вклад в международные усилия по борьбе с пандемией коронавируса. Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более 30 странам для борьбы с пандемией. Кроме того, Азербайджан отправил 150 тысяч доз вакцин четырем странам. В мае 2020 года на саммите Движения неприсоединения президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил провести специальную сессию Генассамблеи ООН, посвященную борьбе с пандемией, которую поддержали более 150 государств", - заявил депутат.

Дж.Османов подчеркнул, что накануне в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе президента Азербайджана была принята резолюция "Обеспечение равного, своевременного, универсального доступа к вакцинам по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией коронавируса". Ни одна страна не выступила против этого важного документа. Это лишний раз подтверждает, что международное сообщество поддерживает инициативы президента Азербайджана Ильхама Алиева в борьбе с коронавирусом”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке International community supports Azerbaijani President's initiative
Версия на азербайджанском языке "Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsünü növbəti dəfə dəstəklədi"

Другие новости из категории

Вероника Бард: Положен конец конфликту, парализующему регион в течение 30 лет
Вероника Бард: Положен конец конфликту, парализующему регион в течение 30 лет
19 ноября 2021 г. 16:22
Лавров: Уверен, что трехсторонняя встреча по Карабаху состоится
Лавров: Уверен, что трехсторонняя встреча по Карабаху состоится
19 ноября 2021 г. 16:21
Залкалиани: Работа по делимитации и демаркации границ с соседями продолжается
Залкалиани: Работа по делимитации и демаркации границ с соседями продолжается
19 ноября 2021 г. 16:20
Давид Залкалиани: Региональная политика Грузии направлена на взаимовыгодное сотрудничество
Давид Залкалиани: Региональная политика Грузии направлена на взаимовыгодное сотрудничество
19 ноября 2021 г. 15:38
Председатель ОБСЕ и глава МИД России обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
Председатель ОБСЕ и глава МИД России обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
19 ноября 2021 г. 15:02
Глава МИД: Грузия стала первой страной-посредником между Азербайджаном и Арменией
Глава МИД: Грузия стала первой страной-посредником между Азербайджаном и Арменией
19 ноября 2021 г. 14:57
Кортунов: Cотрудничество России с Азербайджаном должно быть более широким
Кортунов: Cотрудничество России с Азербайджаном должно быть более широким
19 ноября 2021 г. 12:02
МИД Азербайджана поблагодарил страны ООН за поддержку резолюции
МИД Азербайджана поблагодарил страны ООН за поддержку резолюции
19 ноября 2021 г. 11:51
Эльшад Искендеров: Выполнение условий трехстороннего заявления важно для безопасности в регионе
Эльшад Искендеров: Выполнение условий трехстороннего заявления важно для безопасности в регионе
19 ноября 2021 г. 11:41
Посол России: Вопрос определения азербайджано-армянской границы стоит на повестке
Посол России: Вопрос определения азербайджано-армянской границы стоит на повестке
19 ноября 2021 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi