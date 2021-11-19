Международное сообщество в очередной раз поддержало инициативу президента Азербайджана

"Азербайджан входит в число ведущих стран мира в борьбе с пандемией коронавируса. Под руководством президента Ильхама Алиева наше государство осуществляет важные меры по охране здоровья своих граждан. С начала пандемии были приняты системные превентивные

"Азербайджан входит в число ведущих стран мира в борьбе с пандемией коронавируса. Под руководством президента Ильхама Алиева наше государство осуществляет важные меры по охране здоровья своих граждан. С начала пандемии были приняты системные превентивные меры, реализованы важные программы и проекты, направленные не только на охрану здоровья населения, но и на усиление его социальной защиты”.

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса, член правления Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Джавид Османов.

Report/ Firi Salim

"Наша страна внесла весомый вклад в международные усилия по борьбе с пандемией коронавируса. Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более 30 странам для борьбы с пандемией. Кроме того, Азербайджан отправил 150 тысяч доз вакцин четырем странам. В мае 2020 года на саммите Движения неприсоединения президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил провести специальную сессию Генассамблеи ООН, посвященную борьбе с пандемией, которую поддержали более 150 государств", - заявил депутат.

Дж.Османов подчеркнул, что накануне в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе президента Азербайджана была принята резолюция "Обеспечение равного, своевременного, универсального доступа к вакцинам по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией коронавируса". Ни одна страна не выступила против этого важного документа. Это лишний раз подтверждает, что международное сообщество поддерживает инициативы президента Азербайджана Ильхама Алиева в борьбе с коронавирусом”.