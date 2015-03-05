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    В Баку состоится конференция по геополитике Каспийского региона

    Международная школа НАТО в Азербайджане организует конференцию в конце апреля

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Международная школа НАТО в Азербайджане (NİSA) организует в конце апреля в Баку конференцию на тему "Геополитический обзор каспийского региона: новая роль для Азербайджана". Как сообщили Report в NİSA, цель конференции - обсудить геополитическую ситуацию в каспийском регионе, развитие политической архитектуры, возможности и вызовы безопасности в регионе. 

    Также будет обсуждена роль каспийского региона в контексте евразийской и глобальной безопасности. 

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