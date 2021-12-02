Между прокуратурами Азербайджана и Украины подписано соглашение о сотрудничестве

По приглашению Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой делегация во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым посетила Украину с рабочим визитом.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Поприветствовав членов делегации, генеральный прокурор Ирина Венедиктова выразила соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в результате крушения вертолета 30 ноября, пожелала членам семей погибших терпения и скорейшего выздоровления раненым.
Кямран Алиев поблагодарил украинского коллегу за соболезнования.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.
На встрече было подписано "Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Офисом генерального прокурора Украины", определившее будущие контуры отношений.