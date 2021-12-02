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Между прокуратурами Азербайджана и Украины подписано соглашение о сотрудничестве

Между прокуратурами Азербайджана и Украины подписано соглашение о сотрудничестве 11:10
Внешняя политика
2 декабря 2021 г. 11:22
Между прокуратурами Азербайджана и Украины подписано соглашение о сотрудничестве

По приглашению Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой делегация во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым посетила Украину с рабочим визитом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Поприветствовав членов делегации, генеральный прокурор Ирина Венедиктова выразила соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в результате крушения вертолета 30 ноября, пожелала членам семей погибших терпения и скорейшего выздоровления раненым.

Кямран Алиев поблагодарил украинского коллегу за соболезнования.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

На встрече было подписано "Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Офисом генерального прокурора Украины", определившее будущие контуры отношений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Ukrayna prokurorluqları arasında əməkdaşlıq haqqında razılaşma imzalanıb

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