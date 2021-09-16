О нас
Report Georgia
Аудио новости

Между молодежными организациями Азербайджана и Турции подписан меморандум

Между молодежными организациями Азербайджана и Турции подписан меморандум В Стамбуле с целью усиления взаимного сотрудничества и связей между Молодежным объединением Турции и Объединением "Молодые реформаторы" (Азербайджан) подписан меморандум о "Братстве и Сотрудничестве".
Внешняя политика
16 сентября 2021 г. 17:00
Между молодежными организациями Азербайджана и Турции подписан меморандум

В Стамбуле с целью усиления взаимного сотрудничества и связей между Молодежным объединением Турции и Объединением "Молодые реформаторы" (Азербайджан) подписан меморандум о "Братстве и Сотрудничестве".

Как передает турецкое бюро Report, участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой об Отечественной войне, организованной по обоюдной инициативе молодежных организаций, была отмечена политическая и дипломатическая поддержка Турции в справедливой борьбе Азербайджана.

Затем на официальной части мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании.

Председатель Объединения "Молодые реформаторы" Фарид Шахбазлы заявил турецкому бюро Report, что подписанный меморандум и организованная фотовыставка важны для молодежи всего тюркского мира.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Turkish youth organizations ink memo of brotherhood and co-op
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyənin gənclər təşkilatları arasında memorandum imzalanıb

Другие новости из категории

Министр: Незаконно посетившие Ханкенди французские депутаты подрывают усилия по установлению мира
Министр: Незаконно посетившие Ханкенди французские депутаты подрывают усилия по установлению мира
16 сентября 2021 г. 18:06
Делегация ОИС провела мониторинг в Шуше
Делегация ОИС провела мониторинг в Шуше
16 сентября 2021 г. 15:50
Посол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
ФотоПосол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
16 сентября 2021 г. 15:45
Посол Пакистана: Мы благодарны Азербайджану за поддержку
ФотоПосол Пакистана: Мы благодарны Азербайджану за поддержку
16 сентября 2021 г. 15:02
В Германии разыскивают уклонившихся от депортации граждан Азербайджана
В Германии разыскивают уклонившихся от депортации граждан Азербайджана
16 сентября 2021 г. 14:33
МИД Азербайджана внесет имя мэра французского города в черный список
МИД Азербайджана внесет имя мэра французского города в "черный список"
16 сентября 2021 г. 13:47
В МИД Азербайджана поздравили Мексику с днем независимости
В МИД Азербайджана поздравили Мексику с днем независимости
16 сентября 2021 г. 12:41
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
16 сентября 2021 г. 10:51
Десятое пленарное заседание ТюркПА пройдет 27-28 сентября в Казахстане
Десятое пленарное заседание ТюркПА пройдет 27-28 сентября в Казахстане
16 сентября 2021 г. 10:49
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе
ФотоДжейхун Байрамов встретился со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе
15 сентября 2021 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi