Между молодежными организациями Азербайджана и Турции подписан меморандум

В Стамбуле с целью усиления взаимного сотрудничества и связей между Молодежным объединением Турции и Объединением "Молодые реформаторы" (Азербайджан) подписан меморандум о "Братстве и Сотрудничестве".

В Стамбуле с целью усиления взаимного сотрудничества и связей между Молодежным объединением Турции и Объединением "Молодые реформаторы" (Азербайджан) подписан меморандум о "Братстве и Сотрудничестве".

Как передает турецкое бюро Report, участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой об Отечественной войне, организованной по обоюдной инициативе молодежных организаций, была отмечена политическая и дипломатическая поддержка Турции в справедливой борьбе Азербайджана.

Затем на официальной части мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании.

Председатель Объединения "Молодые реформаторы" Фарид Шахбазлы заявил турецкому бюро Report, что подписанный меморандум и организованная фотовыставка важны для молодежи всего тюркского мира.