Между Азербайджаном и Ираном прошли консультации по вопросам Каспия

17 сентября в министерстве иностранных дел между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран прошли двусторонние консультации по вопросам Каспия.
Как сообщили Report в МИД, на консультациях азербайджанскую сторону представил заместитель министра иностранных дел, спецпредставитель президента по вопросам границ и Каспийского моря Халаф Халафов, а с иранской стороны - начальник Главного управления министерства иностранных дел, спецпредставитель по вопросам Каспийского моря Ирана Рза Назар Ахари.
На встрече стороны обсудили вопросы учреждения Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспия, была подчеркнута важность ускорения процесса координации между сторонами Конвенции в целях скорейшего начала деятельности Секретариата.
Здесь также коснулись других представляющих взаимный интерес вопросов.
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