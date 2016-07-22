Мэтью Брайза: Переговоры в Вене и Петербурге действительно достигли определенных результатов

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Переговоры в Вене и Петербурге действительно достигли определенных результатов, так как переговоры не только снизили напряженность на линии соприкосновения, но также привели к началу обсуждений политических моментов решения конфликта.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане, эксперт Мэтью Брайза.

По его словам, достижение определенных результатов подтверждает также и заявление главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова после встречи президентов Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге.

Комментируя вопрос усиления роли России в вопросе урегулирования конфликта, М.Брайза сказал, что всегда раньше думал, что президент России Владимир Путин несерьезно занимается эти вопросом: "Но после проведенных мною переговоров в Баку я пришел к выводу, что Путин действительно заметил, что кризис в апреле был очень серьезным и предоставляет большую угрозу, и возможная война не выгодна России. Если Путин сможет сыграть роль миротворца, то это очень хорошо".

Комментируя определенную информацию в СМИ, о том что до конца года Азербайджану могут быть возвращены пять оккупированных районов в рамках поэтапного решения карабахского вопроса, экс-сопредседатель сказал, что не думает, что это может произойти так быстро: "Я не участвую в переговорах, может они достигли каких-то определенных договоренностей, о которых мы не знаем. Но думаю, что процесс будет длинным. Такие вопросы не решаются в течение нескольких месяцев".

М.Брайза также разделил мнения некоторых политологов и экспертов о том, что последние события, связанные с захватом полицейского участка в Ереване, могут быть направлены на срыв переговорного процесса по карабахскому урегулированию. В этом плане, М.Брайза напомнил теракт в парламенте Армении, когда эти события сорвали переговорный процесс.