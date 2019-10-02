Боснийский дипломат: Мероприятия в области защиты прав женщин в Азербайджане - образцовые

"Работа, проделанная в области прав женщин в Азербайджане, заслуживает высокой оценки".
Как сообщает французское бюро Report, об этом заявила дипломат постоянного представительства Боснии и Герцеговины в Совете Европы, бывший посол страны в ООН Люция Любич на мероприятии в ПАСЕ, посвященном 100-летию предоставления женщинам избирательного права в Азербайджане.
"Азербайджан на правильном пути и движется в правильном направлении. Я неоднократно была свидетельницей этого. Мероприятия, осуществляемые в Азербайджане в области прав женщин, являющихся основной частью прав человека, образцовые", - сказала Люция Любич.
Vüsalə İsmətqızıАвтор новости