Баку и Мехико рассматривают сотрудничество между государственными органами градостроительства

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Аббасом Алескеровым.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, председатель проинформировал дипломата об учреждении, которым руководит, истории возникновения и функциях Комитета. Он рассказал о реконструкционных и реставрационных работах, проделанных в стране в последние 10 лет.

Посол, в свою очередь, представил информацию о городе Мехико, население которого насчитывает 21 миллион жителей. Он, также, привел ко вниманию современные этапы и особенности градостроительства в Мексике. Дипломат подчеркнул возможный взаимный вклад как результат сотрудничества между органами обеих стран, ответственными за градостроительство и архитектуру.

Стороны выразили свои желания касательно установления и развития соответствующих двусторонних связей.