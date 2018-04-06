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    Лукашенко: Азербайджанский народ сделает выбор в пользу укрепления государства

    Президент Беларуси: В Минске верят в дальнейшее развитие отношений с Азербайджаном как в двустороннем, так и многостороннем формате

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Убежден, что азербайджанский народ сделает выбор в пользу укрепления и процветания своего государства".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководителями делегаций, участвующих на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.

    Азербайджан на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

    Как заявил Лукашенко, в Минске верят в дальнейшее развитие отношений с Азербайджаном как в двустороннем, так и многостороннем формате.

    Напомним, что президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля.

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