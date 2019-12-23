Глава Комитета Госдумы: Россия и Азербайджан подают пример мировому сообществу

"Экономика Азербайджана является одной из самых процветающих на постсоветском пространстве и за ее пределами". Об этом российскому бюро Report заявил председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что в 2019 году российско-азербайджанские отношения продвинулись во всех направлениях - и в плане сотрудничества Государственной Думы и Милли Меджлиса и в плане сотрудничества между многими профильными ведомствами: "Эти контакты были как никогда активными. Фактически не было такого дня, когда бы не находилось у нас в гостях той или иной азербайджанской делегации из парламента, министерств, институтов гражданского общества и так далее. То же самое можно сказать и о российских делегациях в Баку".

"Сегодня Россия и Азербайджан подают и странам постсоветского пространства и в целом мировому сообществу пример сбалансированного и эффективного взаимодействия между странами, которые обречены на добрососедские отношения, потому что их связывает очень многое в плане истории, культуры, языка и так далее. Я хочу поблагодарить руководство Азербайджана за образование на русском языке и филиалы российских вузов в Баку. Для тех россиян, которые живут с Азербайджаном в сердце, рост наших отношений в 2019 году явилось очень важным фактором и я хочу всех нас с этим поздравить", - отметил он.

"Очень знаково, что в декабре Санкт-Петербурге состоялась десятая, юбилейная в этом году, встреча президентов Азербайджана и России. В будущем, надеюсь, этих встреч будет еще больше. Я думаю, что между ними состоялся разговор двух близких людей, у которых единое понимание по подавляющему большинству вопросов и двусторонней и международней повестке дня", - заключил Леонид Слуцкий.