Леонид Ивашов: Президент Азербайджана проводит независимую, самостоятельную и неподконтрольную США политику

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан, по сути, пошел против Запада, объявив, что права человека превыше всего остального в стране", сказал президент Академии геополитических проблем РФ, генерал-полковник Леонид Ивашов в интервью изданию «Москва - Баку».

Ивашов привлек внимание к тому факту, что Президент Ильхам Алиев не раз подчеркивал, что Азербайджан живет интересами народа, а вмешательство Запада во внутренние дела, не отвечают национальным интересам государства.

"Президент Азербайджана проводит независимую, самостоятельную и неподконтрольную США политику, которая ввиду этого и не устраивает заокеанских оппонентов. А в итоге - Запад здесь будет продолжать вмешиваться в любые процессы, происходящие в стране, подливая тем самым «масло в огонь» на Закавказье", - считает эксперт.

При этом Ивашов отметил, что количество вызовов растет в Закавказье, и это одна из первостепенных причин наращивания Азербайджаном своего военного потенциала. "Усиление армии, поверьте, не связано только с конфликтом в Нагорном Карабахе. На первый план выходит, прежде всего, защита своих экономических и политических интересов", - полагает он.

"Как правило, армия решает не только вопросы ведения военных действий. Одна из важнейших задач, стоящих перед Министерством обороны Азербайджана - это недопущение войны. Сохранение баланса", - добавил Ивашов.