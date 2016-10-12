Лебедев: Баку традиционно является удобной площадкой для проведения заседаний различных структур стран СНГ

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Баку традиционно является удобной площадкой для проведения заседаний различных структур стран СНГ.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев на XIX заседании глав миграционных служб стран-членов СНГ в Баку.

"Баку традиционно является хорошей и очень удобной площадкой для проведения заседаний различных отраслевых структур Содружества Независимых Государств. Совсем недавно здесь собирались руководители специальных служб СНГ, Гуманитарный форум, в котором принимали участие представители ряда стран СНГ, и вот сегодня на этой гостеприимной площадке собрались главы миграционных служб стран СНГ", - заявил С.Лебедев.

По его словам, в повестку дня заседания внесено около 20 вопросов, которые регулируют статус пребывания мигрантов в странах Содружества, их социальную защиту, их права и обязанности.

"Во всех странах СНГ есть мигранты, очень важен вопрос регулирования их правового пребывания в стране, важно предотвращать нелегальную миграцию", - указал он.

По его словам, миграционные проблемы сегодня актуальны не только для стран СНГ, но и для всего мира, о чем можно судить по миграционным сложностям на севере Африке, в Европе и на Ближнем Востоке.

С.Лебедев также напомнил, что по предложению Азербайджана главы государств-членов Содружества решили предоставить Гяндже статус культурной столицы стран СНГ в 2017 году.