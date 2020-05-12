Лавров: СНГ оперативно реагирует на пандемию коронавируса

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) адекватно и своевременно реагируют на пандемию коронавирусной инфекции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ в формате видеоконференции.

"Мы отметили, что СНГ в целом оперативно реагирует на меняющуюся реальность, вырабатывает согласованные шаги по противодействию пандемии. Активно функционирует созданный какое-то время назад вне связи с нынешней коронавирусной инфекцией Координационный совет по санитарной охране территорий от инфекционных болезней", - сказал он.

Лавров отметил, что этот профильный совет провел заседания в марте, апреле и проведет новое заседание в мае. Он напомнил, что при совете создана рабочая группа по мониторингу текущей ситуации.

"Мы сегодня условились продолжить работу над совершенствованием этих механизмов и над укреплением нормативно-правовой базы Содружества по вопросам профилактики и борьбы с инфекционными болезнями. В этой связи договорились ускорить разработку предложенных Роспотребнадзором России проектов двух соглашений о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий стран СНГ и по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера", - указал министр.

Лавров сообщил, что главы правительств стран - членов Содружества Независимых Государств (СНГ) обсудят на заседании 29 мая борьбу с коронавирусной инфекцией и преодоление ее последствий.