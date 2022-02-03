Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном

Интервью Report с литовским военным журналистом Ричардасом Лапайтисом

Интервью Report с литовским военным журналистом Ричардасом Лапайтисом

─ Здравствуйте, Ричардас. В первую очередь, хочу поздравить Вас с получением ордена «Достлуг». Награда, как говорится, нашла своего героя… Ваши заслуги в донесении до международной общественности правдивой, непредвзятой информации о кровавых событиях в Карабахе неоценимы. Фактически, вы были одним из немногих, кому удалось прорвать информационную блокаду и открыть миру глаза на уму не постижимую по своей жестокости резню беззащитного азербайджанского населения, чинимую армянскими головорезами в годы Первой Карабахской войны.

─ Благодарю за поздравления. Вы знаете, 27 сентября – день начала освободительной войны, когда стало очевидно, что идут полномасштабные военные действия, я воспринял с большим волнением. Помню, как с замиранием сердца все следили за событиями на фронте, азербайджанцы всего мира сплотились вокруг своего Президента в железный кулак. Весь азербайджанский народ консолидировался на борьбу с оккупантом. Азербайджан одержал историческую победу, освободив свои исконные земли спустя почти 30 лет оккупации. Все прекрасно понимают, в каких условиях и при каких обстоятельствах происходило это противостояние. Агрессор, поддерживаемый могучим покровителем и странами Запада, много лет держал под оккупацией эти земли, вкладывались огромные средства в то, чтобы продлить оккупацию. И в этих тяжелых геополитических условиях Азербайджан приступил к освобождению своих территорий. Я был охвачен волнением, и помню, первую мысль, возникшую у меня в голове – нужно выехать в Азербайджан и отправиться в зону боевых действий. К сожалению, пандемия нарушила мои планы. Все, кто знаком со мной, знают, что я всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана.

Накануне Нового года Госкомитет по работе с диаспорой наградил меня медалью за плодотворную диаспорскую деятельность. Я был единственным литовцем, удостоенным этой награды. А до того меня наградили орденом «Золотое сердце» Международного фонда «Деде Горгуд». Эти ордена и медаль – огромная честь для меня. Все свои награды я посвящаю военным журналистам, погибшим товарищам, азербайджанцам, перенесшим тяжелую долю беженцев и вынужденных переселенцев, всем тем, кто был со мной и поддерживал меня все эти годы, и, конечно, азербайджанским солдатам, погибшим во цвете лет во имя территориальной целостности своей страны. Они совершили большой подвиг!

─ Вы часто бываете в Азербайджане, посетили освобожденные от оккупации территории. Скажите, что Вы испытали, ступив на освобожденные земли?

─ Как Вам известно, я прошел всю Первую Карабахскую войну, был на прифронтовой полосе, так что не понаслышке знаком с тем, что творили армяне. Видел, как стреляли они на поражение в мирных жителей, поджигали поля, грабили и убивали. Я и сам едва не погиб в Карабахе, как многие мои товарищи, в том числе военные журналисты. Моя судьба неразрывно связана с Карабахом. Поэтому, ступив на теперь уже освобожденные от оккупации территории, я очень переживал. Представшая моему взору картина потрясла меня до глубины души. Всюду были руины. Мы отправились в Агдам и вдоль всей полосы, пока мы ехали, я видел разруху. Только рытвины и окопы… Всюду грязь… За почти тридцать лет оккупации армянские агрессоры не построили на этих землях ровным счетом ничего, только нещадно их эксплуатировали, разрушали и мародерствовали. Было уничтожено буквально все – не осталось ни одной библиотеки, музея, даже деревья и те вырублены. В мечетях, святых местах бродили свиньи, из надгробных плит армянские оккупанты устроили настил или укладывали тропинки. Я был поражен этим варварством. В голове не укладывалось, что человек способен сотворить такое. Вы знаете, история знала много войн и завоеваний, но нигде в мире не было такого оголтелого желания стереть и уничтожить. Ведь армяне за годы оккупации не оставили здесь и камня на камне. Очевидно, что все это было продиктовано лютой ненавистью, намерением стереть наследие азербайджанского народа на этих землях, следы пребывания здесь азербайджанцев. Так поступали только фашисты! Но справедливость восторжествовала, история расставила все по местам!

─ Ричардас, Вам, наверное, известно о том, что нынешний год в Азербайджане объявлен Годом города Шуша. И это весьма символично – ведь Шуша не только колыбель азербайджанской культуры, образец многовековой архитектуры, это – гордость, честь и слава нашего народа. Я помню Ваш трогательный пост о Шуше, а еще ранее – слова о неизбежности войны. Скажите, Ричардас, думали, верили ли Вы, что конфликт, длившийся почти 30 лет, разрешится в результате блицкрига и финальной точкой станет именно Шуша?

─ Об операции по освобождению города Шуша будут говорить еще много столетий спустя, она уже вошла в историю. Шуша – особый город, это, безусловно, венец азербайджанской культуры и сердце азербайджанского народа. Освобождение города Шуша от армянских оккупантов стало поистине образцом героизма, выдержки и мужества азербайджанского солдата. Взбираясь по отвесным скалам, продираясь сквозь непроходимые леса азербайджанский солдат шел, стиснув зубы, к заветной цели. Вы знаете, я всегда говорил, что освобождение оккупированных территорий – вопрос времени, и Азербайджан непременно вернет свои земли. Я много общаюсь с азербайджанской диаспорой за рубежом, с представителями различных кругов, и я видел, как полны решимости азербайджанцы, все они в один голос говорили о том, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией. Я –литовец, но сердце мое бьется в унисон с Азербайджаном. Я видел тоску и боль азербайджанского народа, знал и верил, что справедливость непременно восторжествует. Что поразило меня больше всего – это решимость и воля азербайджанцев – от рядового до Верховного главнокомандующего, и милосердие азербайджанского народа, его гуманизм. Вторая Карабахская война показала всему миру гуманизм азербайджанцев. Вы знаете, ведь в Шуше могло быть гораздо больше жертв, велись рукопашные бои, и до того, когда армяне бомбили баллистическими ракетами мирные города Азербайджана, далекие от прифронтовой полосы, руководство Азербайджана, министр обороны проявили поразившую меня выдержку и стойкость. Любого другого в такой ситуации наверняка одолело бы желание ответить той же монетой – это же уму непостижимые жертвы, человеческие трагедии – в результате ракетных обстрелов погибли ни в чем не повинные люди, среди которых женщины, дети, старики. Но Азербайджан не ответил тем же, вновь проявил милосердие. Хотя оккупант никогда не щадил, а безжалостно расправлялся…

Азербайджан целенаправленно, планомерно шел к этой победе, выстраивая правильную дипломатическую деятельность, укрепляя армию. И еще хочу сказать – оружие, какое бы мощное они ни было, само за себя не стреляет. За этой победой – воля азербайджанского народа, решимость руководства страны и сила, дух азербайджанского солдата. Ведь первыми в боестолкновениях, предшествовавших Отечественной войне, погибли азербайджанские полковники, генералы, они воевали в окопах плечом к плечу с солдатами, а не отсиживались в штабах. Эта воля, сила, дух и стойкость азербайджанского народа всегда поражали меня. Все это в совокупности и привело Азербайджан к заслуженной победе.

─ И последний вопрос. Вам доводилось бывать во многих «горячих точках», память хранит множество не самых приятных воспоминаний. Я знаю, Вы собирались собрать воедино дневниковые заметки и поделиться с широкой читательской аудиторией об увиденном за годы пребывания в Карабахе. Как сейчас обстоят дела с этим замыслом…

─ В настоящее время мы с группой литовских кинодокументалистов снимаем фильм о варварстве армян на азербайджанских землях. Ведь сейчас идет активное восстановление, благоустройство освобожденных территорий и вскоре, я уверен, жизнь здесь вновь забьет ключом. Поэтому, едва ступив на азербайджанскую землю и воочию увидев чудовищные злодеяния армян, оставивших эти земли в руинах и разрухе, я сразу решил, что нужно это запечатлеть и оставить на память потомкам, мир должен увидеть это. Наш фильм ориентирован, в первую очередь, на европейского зрителя, разумеется, будет доступен он и в Азербайджане. Я надеюсь, его переведут на многие языки мира. Это – довольно непростой для меня проект, требующий больших душевных сил, мы снимаем историю, как есть, без приукрас. Но, как Вы знаете, я работаю над книгой своих воспоминаний о Карабахе, по крупицам собираю дневниковые записи и мысли. Переживать заново всю эту боль и ощущения очень непросто, но я когда-нибудь непременно допишу эту книгу, работа над ней не прекращается. Люди уходят, многое теряется со временем, покидают этот мир свидетели армянских злодеяний, их очевидцы, те, кто испытал на себе ужасы этнических чисток и геноцида, поэтому нужно запечатлеть свои воспоминания, издать такую книгу. Это два моих основных проекта, первой будет документальная кинолента.

От всего сердца желаю азербайджанскому народу процветания, хочу все время видеть его таким сплоченным и единым. Азербайджан, я уверен, вернет к жизни земли, оставленные оккупантом в руинах, и станет еще сильнее и краше!

Надия Кафарова