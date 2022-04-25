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Кямран Алиев встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Кямран Алиев встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 25 апреля генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро.
Внешняя политика
25 апреля 2022 г. 20:18
Кямран Алиев встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

25 апреля генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кямран Алиев подчеркнул, что свобода слова и печати в нашей стране отвечает всем демократическим принципам, а также подробно проинформировал гостью о встречах и брифингах, регулярно организуемых Генеральной прокуратурой с участием представителей СМИ.

Выразив благодарность за теплый прием, Тереза Рибейро отметила, что шаги, предпринятые правительством Азербайджана в направлении укрепления демократии, в частности свободы слова и прессы, заслуживают похвалы.

Она сказала, что в будущем представительство ОБСЕ по вопросам свободы СМИ проведет тренинги для азербайджанских журналистов и сотрудников различных структур.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev ATƏT-in Media azadlığı üzrə Nümayəndəsi ilə görüşüb

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