Кямран Алиев встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

25 апреля генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро.

25 апреля генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кямран Алиев подчеркнул, что свобода слова и печати в нашей стране отвечает всем демократическим принципам, а также подробно проинформировал гостью о встречах и брифингах, регулярно организуемых Генеральной прокуратурой с участием представителей СМИ.

Выразив благодарность за теплый прием, Тереза Рибейро отметила, что шаги, предпринятые правительством Азербайджана в направлении укрепления демократии, в частности свободы слова и прессы, заслуживают похвалы.

Она сказала, что в будущем представительство ОБСЕ по вопросам свободы СМИ проведет тренинги для азербайджанских журналистов и сотрудников различных структур.