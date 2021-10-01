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Кямран Алиев рассказал о встрече с генпрокурорами России и Армении

Кямран Алиев рассказал о встрече с генпрокурорами России и Армении "Некоторое время назад в столице Казахстана Нур-Султане по инициативе российской стороны состоялась встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении. На встрече была достигнута договоренность о продолжении нашего сотрудничества".
Внешняя политика
1 октября 2021 г. 11:00
Кямран Алиев рассказал о встрече с генпрокурорами России и Армении
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"Некоторое время назад в столице Казахстана Нур-Султане по инициативе российской стороны состоялась встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении. На встрече была достигнута договоренность о продолжении нашего сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"Основной целью этого сотрудничества является обеспечение стабильности в регионе, снижение напряженности и оказание взаимопомощи в случае необходимости. Были обсуждены и другие вопросы, к нам поступили обращения с их стороны, которые сейчас рассматриваются", - подчеркнул генпрокурор.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Prosecutor General on his meeting with Russian, Armenian counterparts
Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev Rusiya və Ermənistan Baş prokurorları ilə müzakirə etdiyi məsələləri açıqlayıb

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