Кремль: Россия готова оказать содействие для встречи лидеров Азербайджана и Армении

Россия готова оказать содействие для встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Россия готова оказать содействие для встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он не исключил при этом, что подобная встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна может пройти в рамках традиционной предновогодней неформальной встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге.

"Идея о проведении такой предновогодней встречи саммита СНГ в Санкт-Петербурге есть. После того, как будут синхронизированы договоренности, мы сделаем соответствующее объявление. Если будет понимание, будем вас информировать", - добавил Песков.

Напомним, 31 октября в Сочи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.