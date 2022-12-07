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Кремль: Россия готова оказать содействие для встречи лидеров Азербайджана и Армении

Кремль: Россия готова оказать содействие для встречи лидеров Азербайджана и Армении Россия готова оказать содействие для встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Внешняя политика
7 декабря 2022 г. 14:45
Кремль: Россия готова оказать содействие для встречи лидеров Азербайджана и Армении

Россия готова оказать содействие для встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он не исключил при этом, что подобная встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна может пройти в рамках традиционной предновогодней неформальной встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге.

"Идея о проведении такой предновогодней встречи саммита СНГ в Санкт-Петербурге есть. После того, как будут синхронизированы договоренности, мы сделаем соответствующее объявление. Если будет понимание, будем вас информировать", - добавил Песков.

Напомним, 31 октября в Сочи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Версия на английском языке Kremlin ready to help organize meeting between leaders of Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Kreml: "Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünün təşkilinə yardım göstərməyə hazırıq"

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