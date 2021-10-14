О нас
Report Georgia
Аудио новости

Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня памяти Азербайджана

Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня памяти Азербайджана По инициативе члена Перуанского Конгресса Хосе Энрике Орена Конгресс принял заявление по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Внешняя политика
14 октября 2021 г. 07:47
Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня памяти Азербайджана

По инициативе члена Перуанского Конгресса Хосе Энрике Орена Конгресс принял заявление по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, в документе говорится, что в 2020 году, после почти 30 лет оккупации Арменией международно признанных территорий, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и обеспечил безопасное и достойное возвращение около миллиона вынужденных переселенцев в свои родные края.

В завершение народу Азербайджана были выражены глубокие соболезнования в память всех шехидов, сражавшихся за свободу своей Родины.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Peru Konqresi Azərbaycanın Anım Günü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib

Самое важное

МО: Армяне открыли огонь по гражданской автоколонне, движущейся из Суговушана в Кяльбаджар
ФотоМО: Армяне открыли огонь по гражданской автоколонне, движущейся из Суговушана в Кяльбаджар
13 октября 2021 г. 16:53
Министерства здравоохранения и образования обратились к родителям
Министерства здравоохранения и образования обратились к родителям
13 октября 2021 г. 16:34
Минобороны назвало причину взрывов на полигоне Сейфали
Минобороны назвало причину взрывов на полигоне Сейфали
13 октября 2021 г. 15:47
Президент: Отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля в Карабахе
Президент: Отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля в Карабахе
13 октября 2021 г. 14:05
Ильхам Алиев: Сейчас мы должны смотреть в будущее, так как открыли новые газовые месторождения
Ильхам Алиев: Сейчас мы должны смотреть в будущее, так как открыли новые газовые месторождения
13 октября 2021 г. 13:38
В Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 13:35
Патриарх Кирилл: Сегодняшней диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении станет примером для всех
Патриарх Кирилл: Сегодняшней диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении станет примером для всех
13 октября 2021 г. 12:39
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
13 октября 2021 г. 10:40
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
В Лерике несколько сел отрезаны от районного центра
В Лерике несколько сел отрезаны от районного центра
12 октября 2021 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi