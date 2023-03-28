Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана опубликована в качестве официального документа ООН

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) опубликовал Концепцию возвращения Общины Западного Азербайджана в качестве официального документа Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН.

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) опубликовал Концепцию возвращения Общины Западного Азербайджана в качестве официального документа Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН.

Об этом Report заявила пресс-секретарь общины Ульвия Зульфигар.

Пресс-секретарь отметила, что Концепция возвращения, которая охватывает вопросы обеспечения мирного, безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории Армении, восстановления и защиты их индивидуальных и коллективных прав, включая права собственности, а также культурного и исторического наследия опубликована на всех официальных языках ООН (английский, французский, русский, китайский, арабский и испанский) под следующими пунктами повестки дня указанных главных органов - предотвращение вооруженных конфликтов, построение мира, защита прав беженцев, ликвидация расовой дискриминации, поощрение прав человека, предотвращение геноцидов, этнических чисток и преступлений против человечности.

Ульвия Зульфигар отметила, что распространение Концепции возвращения как документа основных органов ООН является большим успехом на пути мирного возвращения западных азербайджанцев на родную землю. Распространение мирной и полностью соответствующей международному праву концепции в качестве официального документа в ООН еще больше сокращает возможности правительства Армении искажать вопросы, связанные с уроженцами Западного Азербайджана, призывает эту страну начать переговоры с Общиной и поощряет начало международного процесса по этому вопросу.