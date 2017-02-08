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    Комитет ПАСЕ обсудит в Баку вопросы миграции, беженцев и вынужденных переселенцев

    Заседание состоится 15-16 марта в Милли Меджлисе

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев проведет заседание в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ПАСЕ, заседание состоится 15-16 марта в Милли Меджлисе.

    В ходе заседания участники обсудят доклад докладчика ПАСЕ Сезар Флорин Преда на тему "Возможные пути совершенствования финансирования чрезвычайных ситуации, касающихся беженцев", а также наиболее актуальные вопросы европейской миграции. 

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