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Клаар: ЕС и впредь будет вносить свой вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Клаар: ЕС и впредь будет вносить свой вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Европейский союз и впредь будет вносить свой вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
6 марта 2023 г. 17:20
Клаар: ЕС и впредь будет вносить свой вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз и впредь будет вносить свой вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Тойво Клаар отметил плодотворную встречу Президента Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в Мюнхене и сказал, что Европейский Союз и впредь будет вносить свой вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

На встрече состоялся обмен мнениями о процессе переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Toivo Klaar: "Aİ Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə bundan sonra da öz töhfəsini verəcək"

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