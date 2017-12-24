Киргизский президент поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои искренние поздравления и теплые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Убежден, что Ваш профессионализм и богатый опыт государственной деятельности будут способствовать дальнейшему процветанию братского Азербайджана и повышению его международного авторитета.

Желаю Вам доброго здоровья, счастья и успехов на высоком государственном посту.