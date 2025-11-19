Кавелашвили: Грузия поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

Грузия поддерживает парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили во время встречи с армянским коллегой Ваагном Хачатуряном в Тбилиси.

На встрече стороны также обсудили двусторонние отношения, перспективы сотрудничества в различных сферах и актуальные политические события в регионе.

Кавелашвили поблагодарил президента Армении за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и подчеркнул важность сохранения мира и стабильности на Южном Кавказе.