Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Кавелашвили: Грузия поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 15:23
    Кавелашвили: Грузия поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

    Грузия поддерживает парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили во время встречи с армянским коллегой Ваагном Хачатуряном в Тбилиси.

    На встрече стороны также обсудили двусторонние отношения, перспективы сотрудничества в различных сферах и актуальные политические события в регионе.

    Кавелашвили поблагодарил президента Армении за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и подчеркнул важность сохранения мира и стабильности на Южном Кавказе.

    Грузия Армения мирное соглашение Азербайджан Михаил Кавелашвили Ваагн Хачатурян
    Kavelaşvili: Gürcüstan Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişini dəstəkləyir

    Последние новости

    15:40
    Фото

    Байрамов обсудил с замгоссекретаря США сотрудничество между Баку и Вашингтоном

    Внешняя политика
    15:38

    Счетная палата: Цифровизация обеспечит более полную картину государственных финансов

    Финансы
    15:31

    В Азербайджане снизилось число случаев заражения ВИЧ среди наркоманов

    Здоровье
    15:31

    В Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 20 человек, в том числе двое детей - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    15:25
    Фото

    В село Сос вернулись 20 семей бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    15:23

    Кавелашвили: Грузия поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:23

    В Финляндии закроется пятая часть заправок "дочки" российской "Лукойл"

    Энергетика
    15:23

    Кыргызстан откроет третий транспортный коридор с Китаем через перевал Бедель

    В регионе
    15:21

    В Баку вынесли приговор по делу о взрыве, унесшем жизни 10 человек

    Происшествия
    Лента новостей