Избран судья Европейского суда по правам человека от Азербайджана

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В рамках пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге состоялись выборы на пост судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщает Report, на этот пост от Азербайджана избран Лятиф Гусейнов.

Напомним, кандидатуры на пост судьи ЕСПЧ от Азербайджана были рассмотрены на заседании Комитета по выборам судей Европейского суда по правам человека в Париже 29-30 сентября. Изначально азербайджанская сторона выдвинула трех кандидатов на этот пост: Кямалю Абыеву, Лятифа Гусейнова и Ровшана Исмаилова. Комитет рекомендовал Лятифа Гусейнова в качестве кандидата на пост судьи ЕСПЧ от Азербайджана.

Отметим, что судья в ЕСПЧ избирается на один срок в девять лет.