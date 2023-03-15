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Исполнительный директор БМЦМ: Во Франции наблюдается множество проявлений исламофобии

Исполнительный директор БМЦМ: Во Франции наблюдается множество проявлений исламофобии Во Франции наблюдается множество проявлений исламофобии
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 10:04
Исполнительный директор БМЦМ: Во Франции наблюдается множество проявлений исламофобии

Во Франции наблюдается множество проявлений исламофобии.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ) Реван Гасанов на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

Он отметил важность проведения международной конференции в Баку. По его словам, это является подтверждением мультикультурализма Азербайджана.

"Я считаю, что общества должны бороться с исламофобией. Например, во Франции мы наблюдаем много проявлений исламофобии. Я не зря упомянул Францию. Потому что сейчас в этой стране проживает 5 миллионов мусульман. В некоторых обществах последователи ислама маргинализированы. Это одна из главных причин, которая закладывает основы религиозной дискриминации в обществах".

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Версия на английском языке BIMC Executive director: Numerous manifestations of Islamophobia observed in France
Версия на азербайджанском языке BBMM-in icraçı direktoru: “Fransada islamofobiyanın bir çox təzahürlərini müşahidə edirik”

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