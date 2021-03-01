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Иран отрицает факт передачи Армении информации об Азербайджанской армии

Иран отрицает факт передачи Армении информации об Азербайджанской армии "С учетом исторических, культурных и религиозных связей двух народов, дружба иранского и азербайджанского народов вечна, и ни одна сила не сможет нанести им урон подобными действиями"
Внешняя политика
1 марта 2021 г. 13:47
Иран отрицает факт передачи Армении информации об Азербайджанской армии

"Доводим до сведения мудрого азербайджанского народа и общества Азербайджанской Республики, что посольство категорически опровергает распространённую со ссылкой на СМИ третьей страны новость о том, якобы "Иран передавал Армении информацию об Азербайджанской армии и переправлял туда оружие и топливо".

Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

"Всем известны открытая поддержка Верховным лидером Исламской революции и высокопоставленными лицами Исламской Республики позиции Азербайджанской Республики и открытая позиция по осуждению оккупации. Данная позиция неоднократно положительно оценивалась высокопоставленными лицами Азербайджанской Республики.

Мудрый народ Азербайджанской Республики во время последней войны также был осведомлен о закрытии наземных и воздушных границ между Ираном и Арменией. Об этом заявлял и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Уважаемый президент Азербайджанской Республики также заявлял о приобретении оружия у Ирана. Оскорбительные новости, распространяемые сейчас со ссылкой на источник из третьей страны, участвующей в своего рода пропагандистском противостоянии, совершенно ложны и полностью опровергаются нами.

В сложный момент нагорно-карабахской войны Иран оказывал политическую и военную поддержку Азербайджану. С учетом исторических, культурных и религиозных связей двух народов, дружба иранского и азербайджанского народов вечна, и ни одна сила не сможет нанести им урон подобными действиями", - отметили в диппредставительстве.

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Версия на азербайджанском языке Səfirlik: İranın Azərbaycan Ordusu ilə bağlı məlumatları Ermənistana ötürməsi iddiaları yalandır

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